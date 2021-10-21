Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Греції затримали ветерана АТО, засудженого в Литві за воєнні злочини 1991 року

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:30
Олександр Радкевич (праворуч), фото з Facebook Ольги Решетилової

У Греції за запитом Литви під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написала правозахисниця, координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова.

"14 вересня під час перетину кордону у Греції був затриманий громадянин України, ветеран АТО Олександр Радкевич.  Як виявилося згодом, його затримали за запитом Литви, де Олександр був заочно засуджений за так званою справою 13 січня" - написала вона.

За словами правозахисниці, 20 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати громадянина України їй для відбування покарання.

13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР.

При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

У березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за скоєння воєнних злочинів під час сумнозвісних подій у січні 1991 року. Зокрема заочно до 10 років позбавлення засудили колишнього міністра оборони СРСР Дмитрія Язова

"Але серед засуджених виявився і громадянин України Олександр Радкевич, який на початку 1991 року служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба. Про вирок щодо нього Олександр не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві. Згодом Олександр зі свідка перетворився на обвинуваченого" - повідомила Решетилова.

"Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку" - додала вона.

У Литві рішення суду набрало законної сили. Наданий Литвою адвокат Радкевича оскаржував вирок в апеляційному суді, але отримав відмову. Адвокати, залучені Українською Гельсінкською спілкою з прав людини, розглядають можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

Теми: АТОГреціяЛитвакримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу

фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну

Новини 22 жовтня: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

Усі новини...
АТО
У двох областях затримали ексбойовиків, причетних до обстрілів - СБУ
"Захоплювач" Кабміну виявився ветераном АТО з бойовою гранатою
У"Дії" з’явиться посвідчення учасника бойових дій
Останні новини
01:43
На кордоні з Білоруссю польські прикордонники знайшли тіло чоловіка
00:36
МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією
23:57
Шефір: Водій після замаху досі не встає
23:38
Мальта закрила в’їзд для туристів з України
23:23
Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
22:54
Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу
22:41
У ТСК щодо "вагнерівців" є запитання до Тарана – Безугла
22:08
Новини економіки: рішення РНБО щодо газу, імпорт електроенергії з РФ
21:56
фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну
21:41
Посол Британії: боротьба з олігархами в Україні потребує додаткових заходів
Усі новини...