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В Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

Четверг, 21 октября 2021, 14:30
Александр Радкевич (справа), фото с Facebook Ольги Решетиловой

В Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написала правозащитница, координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова.

"14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич. Как оказалось впоследствии, был задержан по запросу Литвы, где Александр был заочно приговорен по так называемому делу 13 января ", - написала она.

По словам правозащитницы, 20 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил, что Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать гражданина Украины ей для отбывания наказания.

13 января 1991 советская власть пыталась силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

 В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года. В частности заочно к 10 годам лишения осудили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

"Но среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба. О приговоре Александр не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого", - сообщила Решетилова.

"Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не повлекли вреда какому-либо человеку, четко видно из самого приговора ", - добавила она.

В Литве решение суда вступило в законную силу. Предоставленный Литвой адвокат Радкевича оспаривал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты, привлеченные Украинского Хельсинского союза по правам человека, рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

Темы: АТОГрецияЛитвакриминал
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