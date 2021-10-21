В "Укрзалізниці" знову мільйонні розтрати на закупівлі вугілля - САП
Правоохоронці підозрюють трьох осіб у розтраті понад 11,8 млн гривень на Укрзалізниці.
Джерело: повідомлення САП, НАБУ
Деталі: Про підозру повідомлено двом службовим особам Укрзалізниці, які відповідали за організацію і проведення процедур закупівель вугілля, та керівнику комерційного товариства.
Слідство встановило, що підозрювані здійснили закупівлю вугілля за явно завищеними цінами. Працівники Укрзалізниці в такий спосіб завищили витрати на придбання кам’яного вугілля на суму понад 11,8 млн гривень.
Усім трьом інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Дослівно: "Ще у 2018 році вказаними особами під час оголошення та проведення 6 процедур закупівлі філією Укрзалізниці кам’яного вугілля було сформовано дискримінаційні умови, що забезпечили перемогу раніше визначених комерційних структур та у подальшому забезпечили визнання переможцем і укладення договорів поставки з товариством, яке запропонувало найбільшу ціну за продукцію".
Передісторія:
- Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції у вересні викрили злочинну "схему" розтрати бюджетних коштів службовими особами "Укрзалізниці" та службового підроблення.