В "Укрзалізниці" знову мільйонні розтрати на закупівлі вугілля - САП

Правоохоронці підозрюють трьох осіб у розтраті понад 11,8 млн гривень на Укрзалізниці.

Джерело: повідомлення САП, НАБУ

​​Деталі: Про підозру повідомлено двом службовим особам Укрзалізниці, які відповідали за організацію і проведення процедур закупівель вугілля, та керівнику комерційного товариства.

Слідство встановило, що підозрювані здійснили закупівлю вугілля за явно завищеними цінами. Працівники Укрзалізниці в такий спосіб завищили витрати на придбання кам’яного вугілля на суму понад 11,8 млн гривень.

Усім трьом інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослівно: "Ще у 2018 році вказаними особами під час оголошення та проведення 6 процедур закупівлі філією Укрзалізниці кам’яного вугілля було сформовано дискримінаційні умови, що забезпечили перемогу раніше визначених комерційних структур та у подальшому забезпечили визнання переможцем і укладення договорів поставки з товариством, яке запропонувало найбільшу ціну за продукцію".

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