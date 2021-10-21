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В "Укрзализныце" снова миллионные растраты на закупках угля - САП

Четверг, 21 октября 2021, 15:20
Фото: Укрзализныця

Правоохранители подозревают трех человек в растрате более 11,8 млн гривен на Укрзализныце.

Источник: сообщение САП, НАБУ

Детали: О подозрение сообщено двум должностным лицам Укрзализныци, которые отвечали за организацию и проведение процедур закупок угля, и руководителю коммерческого общества.

Следствие установило, что подозреваемые осуществили закупку угля по явно завышенным ценам. Работники Укрзализныци таким образом завысили расходы на приобретение каменного угля на сумму более 11,8 млн гривен.

Всем трем инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Дословно: "Еще в 2018 году указанными лицами во время объявления и проведения 6 процедур закупки филиалом Укрзализныци каменного угля было сформировано дискриминационные условия, которые обеспечили победу ранее определенных коммерческих структур и в дальнейшем обеспечили признание победителем и заключения договоров поставки с обществом, которое предложило наибольшую цену за продукцию".

Предыстория:

  • Следователи Главного следственного управления Нацполиции в сентябре разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств должностными лицами "Укрзализныци" и служебного подлога.

Темы: коррупцияУкрзализныця
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