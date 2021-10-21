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Польська PGNiG попередила Німеччину про загрози запуску "Північного потоку-2"

Четвер, 21 жовтня 2021, 16:00
Фото nord-stream2.com

Польська нафтогазова компанія PGNiG представили свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора "Північного потоку-2", у якій підкреслила загрози для безпеки поставок газу до Європейського Союзу, пов'язані з запуском цього газопроводу.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві на сайті компанії, повідомляє "Європейська правда".

Компанія PGNiG і її німецький філіал PGNiG Supply&Trading 20 жовтня представили Федеральному міністерству економіки і енергетики Німеччини свою позицію. У ній йдеться про негативний вплив сертифікації Nord Stream 2 AG за моделлю ITO на безпеку енергопостачання в Європейському Союзі та в окремих державах-членах, включаючи Польщу.

У своїй позиції обидві компанії вказали на обставини, які свідчать про те, що сертифікація оператора Північного потоку-2" за моделлю ITO збільшує загрозу безпеці поставок газу.

"Всупереч позиції Nord Stream 2 AG, газопровід не є додатковим маршрутом поставки газу в Європу, а призначений для обходу існуючих маршрутів поставки газу зі східного напрямку, тобто через Польщу і Україну", – сказано у повідомленні.

Обидві компанії також вказали на той факт, що Nord Stream 2 AG контролюється материнською компанією, яка значно впливає на безпеку енергопостачань в Європейському Союзі і в окремих державах-членах.

"Поточна ситуація на ринку газу в Європейському Союзі показує, наскільки серйозною є загроза безпеки поставок в рамках проєкту "Північний потік-2", – заявив Павел Маєвський, президент PGNiG SA.

"Припущення про можливість забезпечення додаткових поставок газу тільки через газопровід "Північний потік-2" є проявом тиску на триваючий процес сертифікації і доводить, що проєкт вмотивовано прагненням уникнути поточних транзитних маршрутів. З огляду на невикористану пропускну здатність існуючих газопроводів, "Північний потік-2" не потрібен для збільшення поставок газу в країни Європейського Союзу", – додав Маєвський.

"Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

Заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором подала також НАК "Нафтогаз України".

Теми: ПольщаНімеччинаПівнічний потік-2


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