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Польская PGNiG предупредила Германию об угрозах запуска "Северного потока-2"

Четверг, 21 октября 2021, 16:00
Фото nord-stream2.com

Польская нефтегазовая компания PGNiG представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский Союз, связанные с запуском этого газопровода.

Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении на сайте компании, сообщает "Европейская правда".

Компания PGNiG и ее немецкий филиал PGNiG Supply&Trading 20 октября представили Федеральному министерству экономики и энергетики Германии свою позицию. В ней говорится о негативном влиянии сертификации Nord Stream 2 AG по модели ITO на безопасность энергоснабжения в Европейском Союзе и в отдельных государствах-членах, включая Польшу.

В своей позиции обе компании указали на обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что сертификация оператора "Северного потока-2" по модели ITO увеличивает угрозу безопасности поставок газа.

"Вопреки позиции Nord Stream 2 AG, газопровод не является дополнительным маршрутом поставки газа в Европу, а предназначен для обхода существующих маршрутов поставки газа с восточного направления, то есть через Польшу и Украину", – сказано в сообщении.

Обе компании также отметили тот факт, что Nord Stream 2 AG контролируется материнской компанией, которая значительно влияет на безопасность энергопоставок в Европейском Союзе и в отдельных государствах-членах.

"Текущая ситуация на рынке газа в Европейском Союзе показывает, насколько серьезна угроза безопасности поставок в рамках проекта "Северный поток-2", – заявил Павел Маевский, президент PGNiG SA.

"Предположение о возможности обеспечения дополнительных поставок газа только через газопровод "Северный поток-2" является проявлением давления на продолжающийся процесс сертификации и доказывает, что проект мотивировано стремлением избежать текущих транзитных маршрутов. Учитывая неиспользованную пропускную способность существующих газопроводов,"Северный поток-2" не нужен для увеличения поставок газа в страны Европейского Союза", – добавил Маевский.

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев, то есть продлиться до начала 2022 года.

Заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором подала также НАК "Нафтогаз Украины".

Темы: ПольшаГерманияСеверный поток-2
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