Україна наполягає на об'єктивному розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО – МЗС

Україна наполягає на об'єктивному та неупередженому розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

За словами Ніколенка, консульство України в Салоніках займається справою Радкевича, а консули підтримають із ним регулярний зв'язок.

"Він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні", - зазначив Ніколенко.

22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів Радкевича під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія, додав речник.

За оцінками МЗС, розгляд апеляції може тривати кілька місяців.

25 жовтня Радкевича також мають відвідати українські консули.

"МЗС України задіяло і інші контакти із грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об’єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина", - наголосив Олег Ніколенко.

Раніше стало відомо, що у Греції за запитом Литви під час перетину кордону 14 вересня затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

За словами правозахисниці Ольги Решетилової, Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати його для відбування покарання.

13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР. При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

Радкевич на початку 1991 року служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР. 11 січня 1991 року він був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба.