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Украина настаивает на объективном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

Четверг, 21 октября 2021, 17:25
Фото с Facebook МИД

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

По словам Николенко, консульство Украины в Салониках занимается делом Радкевича, а консулы поддерживают с ним регулярную связь.

"Он снабжен украинскоми и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемые", - отметил Николенко.

22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов Радкевича при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия, добавил представитель.

По оценкам МИД, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев.

25 октября Радкевича также должны посетить украинские консулы.                               

"МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина", - подчеркнул Олег Николенко.

Ранее стало известно, что в Греции по запросу Литвы при пересечении границы 14 сентября задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

По словам правозащитницы Ольги Решетиловой, Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать его для отбывания наказания.

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Радкевич в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. 11 января 1991 года он был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба.

Темы: ГрецияДонбассУкраинаЛитваМИД
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