Працівника ДБР затримали і підозрюють у провокації підкупу

Співробітники СБУ затримали працівника Державного бюро розслідувань, якого підозрюють у провокації підкупу.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)".

Деталі: В ДБР заявили, що сприятимуть розслідуванню, а керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування.