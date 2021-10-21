Працівника ДБР затримали і підозрюють у провокації підкупу
Четвер, 21 жовтня 2021, 17:41
Співробітники СБУ затримали працівника Державного бюро розслідувань, якого підозрюють у провокації підкупу.
Джерело: повідомлення ДБР
Дослівно: "Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)".
Деталі: В ДБР заявили, що сприятимуть розслідуванню, а керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування.
Українська правда