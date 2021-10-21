Работника ГБР задержали и подозревают в провокации подкупа

Сотрудники СБУ задержали работника Государственного бюро расследований, которого подозревают в провокации подкупа.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Сегодня сотрудники СБУ задержали работника ГБР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 УК Украины (провокация подкупа)".

Детали: В ГБР заявили, что будут способствовать расследованию, а руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования.