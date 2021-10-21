Кривий Ріг накрила пилова буря

На Дніпропетровщині представники держекоінспекції зафіксували пилову бурю.

Джерело: Facebook-сторінка голови держекоінспекції Андрія Мальованого

Пряма мова: "У місті Кривий Ріг спостерігається пилова буря.

20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу.

Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3".

Деталі: За його словами, таке природне явище, як пилова буря, пов’язане з посиленням змін клімату. Зокрема, відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту, а сильний вітер здіймає верхній шар землі.

Мальований додав, що у Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар’єрів.

Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря, що становить загрозу для здоров’я людей.

Містянам рекомендують:

мінімізувати пересування містом;

на вулиці захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

за наявності увімкнути зволожувачі повітря, робити вологе прибирання кілька разів на день;

людям із захворюваннями дихальних шляхів мати під рукою ліки, інгалятори.

21 жовтня синоптики попередили про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у більшості областей України. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності (жовтий).