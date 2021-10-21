Кривой Рог накрыла пыльная буря

На Днепропетровщине представители госэкоинспекции зафиксировали пылевую бурю.

Источник: Facebook-страница председателя госэкоинспекции Андрея Малеваного

Прямая речь: "В городе Кривой Рог наблюдается пыльная буря.

20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли.

Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3".

Детали: По его словам, такое природное явление, как пыльная буря, связано с усилением изменений климата. В частности, отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли.

Малеванный добавил, что в Кривом Роге пыльная буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух, что представляет угрозу для здоровья людей.

Горожанам рекомендуют:

минимизировать передвижения по городу;

на улице защитить лицо тканевой повязкой или маской по возможности надеть очки;

при наличии включить увлажнители воздуха, делать влажную уборку несколько раз в день;

людям с заболеваниями дыхательных путей иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

21 октября синоптики предупредили о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. Спасатели объявили І уровень опасности (желтый).