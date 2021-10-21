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Силовики нагрянули з обшуками у "Муніципальну охорону" Києва

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:48
Силовики нагрянули з обшуками у Муніципальну охорону Києва
фото прокуратури

Столична прокуратура проводить обшуки у комунальному підприємстві "Муніципальна охорона" через розкрадання 4,7 млн грн на поставках форменого одягу, вручено підозри.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: У четвер 21 жовтня Солом'янська окружна прокуратура міста Києва спільно з СБУ та слідчими поліції проводить обшуки у вказаному КП.

 

Згідно з матеріалами слідства, у період 2019-2020 років "Муніципальна охорона" та приватне підприємство уклали договори щодо постачання форменого одягу та аксесуарів.

Водночас комплексна товарознавча та економічна експертиза встановила завищення вартості поставленого одягу на суму понад 4,7 млн гривень. Зокрема, за окремими договорами, які були погоджені службовими особами комунального підприємства, сума завищення становить понад 100 відсотків, зазначають у прокуратурі.

За результатами слідчих дій та здобутих під час досудового розслідування доказів 21 жовтня силовики повідомили про підозру двом колишнім керівникам КП "Муніципальна охорона".

 

Крім того підозру отримав директор підрядної організації, що поставляла формений одяг.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратураобшуки
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