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Силовики нагрянули с обысками в "Муниципальную охрану" Киева

Четверг, 21 октября 2021, 17:48
Силовики нагрянули с обысками в Муниципальную охрану Киева
фото прокуратуры

Столичная прокуратура проводит обыски в коммунальном предприятии "Муниципальная охрана" из-за хищения 4,7 млн грн на поставках форменной одежды, вручены подозрения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: В четверг 21 октября Соломенская окружная прокуратура города Киева совместно с СБУ и следователями полиции проводит обыски в указанном КП.

 

Согласно материалам следствия, в период 2019-2020 годов "Муниципальная охрана" и частное предприятие заключили договор по поставкам форменной одежды и аксессуаров.

В то же время комплексная товароведческая и экономическая экспертиза установила завышение стоимости поставленной одежды на сумму более 4,7 млн гривен. В частности, по отдельным договорам, которые были согласованы должностными лицами коммунального предприятия, сумма завышения составляет более 100 процентов, отмечают в прокуратуре.

По результатам следственных действий и полученных во время досудебного расследования доказательств 21 октября силовики сообщили о подозрении двум бывшим руководителям КП "Муниципальная охрана".

 

Кроме того подозрение получил директор подрядной организации, поставлявшей форменную одежду.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратураобыски
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