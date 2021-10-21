Стефанчук: Підстав для кадрових змін у Кабміні, крім Мінекології, зараз нема
Четвер, 21 жовтня 2021, 18:26
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі не планується голосування за зміну міністрів, крім розгляду відставки очільника Міндовкілля Романа Абрамовського.
Джерело: Facebook-трансляція пресбрифінгу
Пряма мова Стефанчука: "Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки в разі, якщо є для цього підстави. От я можу сказати, що по пану Абрамовському підстава є. І ця підстава – його заява особиста, що він хоче скласти повноваження.
Щодо інших членів уряду, станом на зараз, у мене підстав говорити про якісь кадрові "перезавантаження", "переміщення" – в мене немає".
Що цьому передувало:
- 19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.
- Водночас, профільний комітет на засіданні 20 жовтня не став рекомендувати депутатам звільняти міністра.
- Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.
Українська правда