Стефанчук: Підстав для кадрових змін у Кабміні, крім Мінекології, зараз нема

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі не планується голосування за зміну міністрів, крім розгляду відставки очільника Міндовкілля Романа Абрамовського.

Джерело: Facebook-трансляція пресбрифінгу

Пряма мова Стефанчука: "Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки в разі, якщо є для цього підстави. От я можу сказати, що по пану Абрамовському підстава є. І ця підстава – його заява особиста, що він хоче скласти повноваження.

Щодо інших членів уряду, станом на зараз, у мене підстав говорити про якісь кадрові "перезавантаження", "переміщення" – в мене немає".

Що цьому передувало: