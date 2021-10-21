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Стефанчук: Підстав для кадрових змін у Кабміні, крім Мінекології, зараз нема

Четвер, 21 жовтня 2021, 18:26
Стефанчук: Підстав для кадрових змін у Кабміні, крім Мінекології, зараз нема
Фото: Facebook Стефанчука

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі не планується голосування за зміну міністрів, крім розгляду відставки очільника Міндовкілля Романа Абрамовського. 

Джерело: Facebook-трансляція пресбрифінгу 

Пряма мова Стефанчука: "Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки в разі, якщо є для цього підстави. От я можу сказати, що по пану Абрамовському підстава є. І ця підстава – його заява особиста, що він хоче скласти повноваження.

Щодо інших членів уряду, станом на зараз, у мене підстав говорити про якісь кадрові "перезавантаження", "переміщення" – в мене немає".

Що цьому передувало

  • 19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.
  • Водночас, профільний комітет на засіданні 20 жовтня не став рекомендувати депутатам звільняти міністра.
  • Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

Українська правда
Теми: СтефанчукКабінет міністрів
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