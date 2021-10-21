Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стефанчук: Підстав для кадрових змін у Кабміні, крім Мінекології, зараз нема

Четвер, 21 жовтня 2021, 18:26
Фото: Facebook Стефанчука

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі не планується голосування за зміну міністрів, крім розгляду відставки очільника Міндовкілля Романа Абрамовського. 

Джерело: Facebook-трансляція пресбрифінгу 

Пряма мова Стефанчука: "Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки в разі, якщо є для цього підстави. От я можу сказати, що по пану Абрамовському підстава є. І ця підстава – його заява особиста, що він хоче скласти повноваження.

Щодо інших членів уряду, станом на зараз, у мене підстав говорити про якісь кадрові "перезавантаження", "переміщення" – в мене немає".

Що цьому передувало

  • 19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.
  • Водночас, профільний комітет на засіданні 20 жовтня не став рекомендувати депутатам звільняти міністра.
  • Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

Українська правда
Теми: СтефанчукКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу

фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну

Новини 22 жовтня: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

Усі новини...
Стефанчук
Стефанчук і Корнієнко не збираються йти з посад у партії "Слуга народу"
Стефанчук допускає, що Разумкова може позбавити мандата з'їзд "слуг", але...
Стефанчук не відмовився від ідеї скасувати переведення годинників
Останні новини
05:45
Мадагаскару загрожує голод через кліматичні зміни – ООН
04:45
Під час авіаудару США ліквідували ватажка "Аль-Каїди"
03:37
Туніс запроваджує паспорти вакцинації
02:40
Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin
01:43
На кордоні з Білоруссю польські прикордонники знайшли тіло чоловіка
00:36
МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією
23:57
Шефір: Водій після замаху досі не встає
23:38
Мальта закрила в’їзд для туристів з України
23:23
Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
22:54
Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу
Усі новини...