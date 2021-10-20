Комітет не став рекомендувати Раді звільняти міністра екології
Середа, 20 жовтня 2021, 17:16
Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді самій визначитися із заявою Романа Абрамовського про його відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує членкиню комітету нардепку Лесю Василенко
Пряма мова Василенко: "Питання щодо відставки Абрамовського буде винесено на розсуд зали".
Деталі: Вона також уточнила, що Абрамовський також був на засіданні комітету. Комітет очолює представник "Слуги народу" Олег Бондаренко.
Передісторія:
- 19 жовтня очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Абрамовський написав заяву на звільнення.