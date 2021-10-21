Топдипломат ЄС звинуватив у зростанні ціни на енергоносії геополітичну гру

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррелль заявив, що недавнє підвищення цін на енергоносії частково пояснюється геополітикою.

Про це Боррель сказав після прибуття на саміт лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Сьогоднішні ціни на енергоносії є наслідком великої геополітичної гри з сильним зовнішнім виміром", - сказав Боррель, ймовірно, маючи на увазі Росію, яку звинувачують в скороченні поставок газу в Європу.

Коментарі Борреля суперечать лінії уряду Німеччини, який називає зростаючий попит основною причиною підвищення цін.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

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