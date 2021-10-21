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Топ-дипломат ЕС обвинил в росте цены на энергоносители геополитическую игру

Четверг, 21 октября 2021, 19:11

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что недавнее повышение цен на энергоносители частично объясняется геополитикой.

Об этом Боррель сказал по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Сегодняшние цены на энергоносители являются следствием большой геополитической игры с сильным внешним измерением", - сказал Боррель, вероятно, имея в виду Россию, которую обвиняют в сокращении поставок газа в Европу.

Комментарии Борреля противоречат линии правительства Германии, которое называет растущий спрос основной причиной повышения цен.

Напомним, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

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Темы: ЕСРосcия
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