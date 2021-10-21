Саакашвілі проведе у в'язниці як мінімум 6 років – прем'єр Грузії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.

Джерело: "Интерфакс-Украина", російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там як мінімум шість років. Навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнений, і що грузинська влада має намір передати Саакашвілі Україні. Вся ця "інформація" - повний абсурд".

Деталі: Також, за його словами, "єдина установа, куди в разі необхідності, за рекомендацією лікарів, буде переведений Саакашвілі - це тюремна лікарня".

Гарібашвілі додав, що ніяка інше установа не розглядається: "Це виключено".

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