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Саакашвілі проведе у в'язниці як мінімум 6 років – прем'єр Грузії

Четвер, 21 жовтня 2021, 19:50
ФОТО: ФБ СААКАШВІЛІ

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.

Джерело: "Интерфакс-Украина", російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там як мінімум шість років. Навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнений, і що грузинська влада має намір передати Саакашвілі Україні. Вся ця "інформація" - повний абсурд". 

Деталі: Також, за його словами, "єдина установа, куди в разі необхідності, за рекомендацією лікарів, буде переведений Саакашвілі - це тюремна лікарня".

Гарібашвілі додав, що ніяка інше установа не розглядається: "Це виключено".

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Передісторія: 

  • 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі. 
  • У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
  • 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі. 
  • Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузіяУкраїнав'язниця


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