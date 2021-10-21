Саакашвілі проведе у в'язниці як мінімум 6 років – прем'єр Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.
Джерело: "Интерфакс-Украина", російське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там як мінімум шість років. Навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнений, і що грузинська влада має намір передати Саакашвілі Україні. Вся ця "інформація" - повний абсурд".
Деталі: Також, за його словами, "єдина установа, куди в разі необхідності, за рекомендацією лікарів, буде переведений Саакашвілі - це тюремна лікарня".
Гарібашвілі додав, що ніяка інше установа не розглядається: "Це виключено".
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Передісторія:
- 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
- У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі.
- Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.