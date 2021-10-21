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Саакашвили проведет в тюрьме как минимум 6 лет – премьер Грузии

Четверг, 21 октября 2021, 19:50
Саакашвили проведет в тюрьме как минимум 6 лет – премьер Грузии
ФОТО: ФБ СААКАШВИЛИ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бивший президент Михеил Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет и Украине его не собираются передавать.

Источник: "Интерфакс-Украина", российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд".

Детали: Также, по его словам, "единственное учреждение, куда в случае необходимости, по рекомендации врачей, будет переведен Саакашвили - это тюремная больница".

Гарибашвили добавил, что никакое другое учреждение не рассматривается: "Это исключено".

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Предыстория:

  • 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
  • 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси.
  • Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиГрузияУкраинатюрьма
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