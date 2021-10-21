Саакашвили проведет в тюрьме как минимум 6 лет – премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бивший президент Михеил Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет и Украине его не собираются передавать.

Источник: "Интерфакс-Украина", российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд".

Детали: Также, по его словам, "единственное учреждение, куда в случае необходимости, по рекомендации врачей, будет переведен Саакашвили - это тюремная больница".

Гарибашвили добавил, что никакое другое учреждение не рассматривается: "Это исключено".

Читайте также – Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть

Предыстория: