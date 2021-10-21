Ще 17 камер автофіксації з'явилися у чотирьох областях

З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Нові камери з’являться на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, Донецької та Харківської областей.

Їхнє розташування:

м. Львів (2 прилади)

вул. Стрийська;

вул. Сихівська;

м. Вінниця (4 прилади)

вул. Келецька;

дві на вул. Київська;

просп. Юності;

м. Харків (1 прилад)

вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область (1 прилад)

автодорога Н-08;

Харківська область (9 приладів)

чотири на автодорозі М-03;

п’ять на автодорозі М-18.

З 22 жовтня в Україні всього працюватимуть 218 таких камер.

Нагадаємо: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатити штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.