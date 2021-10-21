Ще 17 камер автофіксації з'явилися у чотирьох областях
З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Деталі: Нові камери з’являться на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, Донецької та Харківської областей.
Їхнє розташування:
м. Львів (2 прилади)
- вул. Стрийська;
- вул. Сихівська;
м. Вінниця (4 прилади)
- вул. Келецька;
- дві на вул. Київська;
- просп. Юності;
м. Харків (1 прилад)
- вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;
Донецька область (1 прилад)
- автодорога Н-08;
Харківська область (9 приладів)
- чотири на автодорозі М-03;
- п’ять на автодорозі М-18.
З 22 жовтня в Україні всього працюватимуть 218 таких камер.
Нагадаємо: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатити штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.