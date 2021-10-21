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Ще 17 камер автофіксації з'явилися у чотирьох областях

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:52
Ще 17 камер автофіксації з'явилися у чотирьох областях
ФОТО З FACEBOOK ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Нові камери з’являться на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, Донецької та Харківської областей.

Їхнє розташування:

м. Львів (2 прилади)

  • вул. Стрийська;
  • вул. Сихівська;

м. Вінниця (4 прилади)

  • вул. Келецька;
  • дві на вул. Київська;
  • просп. Юності;

м. Харків (1 прилад)

  • вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область (1 прилад)

  • автодорога Н-08;

Харківська область (9 приладів)

  • чотири на автодорозі М-03;
  • п’ять на автодорозі М-18.

З 22 жовтня в Україні всього працюватимуть 218 таких камер.

Нагадаємо: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатити штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Українська правда
Теми: дорогиштрафиполіція
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