Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 17 камер автофіксації з'явилися у чотирьох областях

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:52
ФОТО З FACEBOOK ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Нові камери з’являться на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, Донецької та Харківської областей.

Їхнє розташування:

м. Львів (2 прилади)

  • вул. Стрийська;
  • вул. Сихівська;

м. Вінниця (4 прилади)

  • вул. Келецька;
  • дві на вул. Київська;
  • просп. Юності;

м. Харків (1 прилад)

  • вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область (1 прилад)

  • автодорога Н-08;

Харківська область (9 приладів)

  • чотири на автодорозі М-03;
  • п’ять на автодорозі М-18.

З 22 жовтня в Україні всього працюватимуть 218 таких камер.

Нагадаємо: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатити штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Українська правда
Теми: дорогиштрафиполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Венедіктова – продавцям підробних ПЛР-тестів і сертифікатів: Пощади не чекайте

Усі новини...
дороги
У вихідні в Києві пройде марафон: значну частину вулиць перекриють
На ділянці траси Одеса-Рені, що проходить Молдовою, скасували режим пропуску за талонами
День захисників і захисниць: у центрі Києва перекриють ряд вулиць
Останні новини
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
22:37
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
21:52
На Буковині посилюють карантин: у транспорт – із сертифікатом або тестом
21:15
фото, відеоУ Києві ресторан оштрафували за порушення карантину
20:38
Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці
19:54
У Росії чергові антирекорди за кількістю нових і летальних випадків COVID
Усі новини...