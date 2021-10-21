Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях
С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 приборов фиксации правонарушений.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
Детали: Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.
Их расположение:
м. Львов (2 устройства)
- ул. Стрыйская;
- ул. Сихивская;
м. Винница (4 прибора)
- ул. Келецкая;
- две на ул. Киевская;
- просп. юности;
м. Харьков (1 прибор)
- ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;
Донецкая область (1 прибор)
- автодорога Н-08;
Харьковская область (9 приборов)
- четыре на автодороге М-03;
- пять на автодороге М-18.
В 22 октября в Украине всего работать 218 таких камер.
Справка: За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен. Если оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.