Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 приборов фиксации правонарушений.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Их расположение:

м. Львов (2 устройства)

ул. Стрыйская;

ул. Сихивская;

м. Винница (4 прибора)

ул. Келецкая;

две на ул. Киевская;

просп. юности;

м. Харьков (1 прибор)

ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;

Донецкая область (1 прибор)

автодорога Н-08;

Харьковская область (9 приборов)

четыре на автодороге М-03;

пять на автодороге М-18.

В 22 октября в Украине всего работать 218 таких камер.

Справка: За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен. Если оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.