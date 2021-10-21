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Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях

Четверг, 21 октября 2021, 20:52
Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 приборов фиксации правонарушений.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Их расположение:

м. Львов (2 устройства)

  • ул. Стрыйская;
  • ул. Сихивская;

м. Винница (4 прибора)

  • ул. Келецкая;
  • две на ул. Киевская;
  • просп. юности;

м. Харьков (1 прибор)

  • ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;

Донецкая область (1 прибор)

  • автодорога Н-08;

Харьковская область (9 приборов)

  • четыре на автодороге М-03;
  • пять на автодороге М-18.

В 22 октября в Украине всего работать 218 таких камер.

Справка: За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен. Если оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Украинская правда
Темы: дорогиштрафыполиция
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