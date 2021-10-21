Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях

Четверг, 21 октября 2021, 20:52

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 приборов фиксации правонарушений.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Их расположение:

м. Львов (2 устройства)

  • ул. Стрыйская;
  • ул. Сихивская;

м. Винница (4 прибора)

  • ул. Келецкая;
  • две на ул. Киевская;
  • просп. юности;

м. Харьков (1 прибор)

  • ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. колпака;

Донецкая область (1 прибор)

  • автодорога Н-08;

Харьковская область (9 приборов)

  • четыре на автодороге М-03;
  • пять на автодороге М-18.

В 22 октября в Украине всего работать 218 таких камер.

Справка: За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен. Если оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Украинская правда
Темы: дорогиштрафыполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией

Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа

фотоТретья партия военной помощи от США прибыла в Украину

Новости 22 октября: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

"Не могу передать, как я шокирован": Болдуин прокомментировал несчастный случай

Зеленский заявил о "газовой агрессии" России, просит ЕС действовать вместе с Украиной

Все новости...
дороги
На участке трассы Одесса-Рени, проходящем Молдовой, отменили режим пропуска по талонам
День защитников и защитниц: в центре Киева перекроют ряд улиц
Еще 23 комплекса автофиксации нарушений на дорогах заработают с 13 октября
Последние новости
04:45
Во время авиаудара США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"
03:37
Тунис вводит паспорта вакцинации
02:40
Военная помощь от США: Украина получила комплексы Javelin
01:43
На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины
00:36
МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией
23:57
Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает
23:38
Мальта закрыла въезд для туристов из Украины
23:23
Подруга боевиков Чичерина проведет концерт под офисом ОБСЕ в Донецке
22:54
Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа
22:41
У ТСК по "вагнеровцам" есть вопросы к Тарану - Безуглая
Все новости...