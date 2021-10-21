У вихідні в Києві пройде марафон: значну частину вулиць перекриють
Четвер, 21 жовтня 2021, 21:06
У центрі Києва перекриють низку вулиць через Wizz Air Kyiv City Marathon, що пройде 23 і 24 жовтня.
Джерело: повідомлення Національної поліції
Деталі: Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів.
З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської.
24 жовтня рух будуть обмежувати рух в різних центральних вулицях столиці по черзі. Обмеження триватимуть щонайменше 4 години. Зокрема, обмежувати рух будуть на
- Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі — з 05:00 до 22:00;
- Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської — з 08:00 до 16:00;
- Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка — із 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської — із 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги — з 08:00 до 10:30;
- Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка — з 08:00 до 12:00
- площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;
- Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого — з 08:00 до 11:00;
- Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської — з 08:00 до 11:00;
- Жилянська — з 08:00 до 11:00;
- Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури (ст. м. Олімпійська) до Бессарабської площі — з 08:00 до 11:00;
- Хрещатик — з 08:00 до 12:00;
- Європейська площа — з 08:00 до 12:00;
- мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів — із 08:30 до 13:00;
- Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі — з 08:45 до 15:30;
- обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери — з 09:30 до 14:30;
- Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;
- Глибочицька — з 08:00 до 15:30;
- Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.
Детальний перелік обмеження руху оприлюднили в Нацполіції.
Українська правда