У вихідні в Києві пройде марафон: значну частину вулиць перекриють

У центрі Києва перекриють низку вулиць через Wizz Air Kyiv City Marathon, що пройде 23 і 24 жовтня.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів.

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської.

24 жовтня рух будуть обмежувати рух в різних центральних вулицях столиці по черзі. Обмеження триватимуть щонайменше 4 години. Зокрема, обмежувати рух будуть на

Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі — з 05:00 до 22:00;

Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської — з 08:00 до 16:00;

Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка — із 08:00 до 12:00;

бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської — із 08:00 до 12:00;

бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги — з 08:00 до 10:30;

Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка — з 08:00 до 12:00

площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;

Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого — з 08:00 до 11:00;

Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської — з 08:00 до 11:00;

Жилянська — з 08:00 до 11:00;

Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури (ст. м. Олімпійська) до Бессарабської площі — з 08:00 до 11:00;

Хрещатик — з 08:00 до 12:00;

Європейська площа — з 08:00 до 12:00;

мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів — із 08:30 до 13:00;

Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі — з 08:45 до 15:30;

обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери — з 09:30 до 14:30;

Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;

Глибочицька — з 08:00 до 15:30;

Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.

Детальний перелік обмеження руху оприлюднили в Нацполіції.