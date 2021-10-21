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У вихідні в Києві пройде марафон: значну частину вулиць перекриють

Четвер, 21 жовтня 2021, 21:06
У вихідні в Києві пройде марафон: значну частину вулиць перекриють

У центрі Києва перекриють низку вулиць через Wizz Air Kyiv City Marathon, що пройде 23 і 24 жовтня.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів.

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської.

24 жовтня рух будуть обмежувати рух в різних центральних вулицях столиці по черзі. Обмеження триватимуть щонайменше 4 години. Зокрема, обмежувати рух будуть на

  • Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі — з 05:00 до 22:00;
  • Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської — з 08:00 до 16:00;
  • Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка — із 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської — із 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги — з 08:00 до 10:30;
  • Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка — з 08:00 до 12:00
  • площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;
  • Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого — з 08:00 до 11:00;
  • Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської — з 08:00 до 11:00;
  • Жилянська — з 08:00 до 11:00;
  • Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури (ст. м. Олімпійська) до Бессарабської площі — з 08:00 до 11:00;
  • Хрещатик — з 08:00 до 12:00;
  • Європейська площа — з 08:00 до 12:00;
  • мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів — із 08:30 до 13:00;
  • Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі — з 08:45 до 15:30;
  • обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери — з 09:30 до 14:30;
  • Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;
  • Глибочицька — з 08:00 до 15:30;
  • Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.
 

Детальний перелік обмеження руху оприлюднили в Нацполіції.

Українська правда
Теми: Київспортдороги
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