Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У вихідні в Києві пройде марафон: значну частину вулиць перекриють

Четвер, 21 жовтня 2021, 21:06

У центрі Києва перекриють низку вулиць через Wizz Air Kyiv City Marathon, що пройде 23 і 24 жовтня.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів.

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської.

24 жовтня рух будуть обмежувати рух в різних центральних вулицях столиці по черзі. Обмеження триватимуть щонайменше 4 години. Зокрема, обмежувати рух будуть на

  • Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі — з 05:00 до 22:00;
  • Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської — з 08:00 до 16:00;
  • Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка — із 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської — із 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги — з 08:00 до 10:30;
  • Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка — з 08:00 до 12:00
  • площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;
  • Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого — з 08:00 до 11:00;
  • Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської — з 08:00 до 11:00;
  • Жилянська — з 08:00 до 11:00;
  • Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури (ст. м. Олімпійська) до Бессарабської площі — з 08:00 до 11:00;
  • Хрещатик — з 08:00 до 12:00;
  • Європейська площа — з 08:00 до 12:00;
  • мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів — із 08:30 до 13:00;
  • Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі — з 08:45 до 15:30;
  • обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери — з 09:30 до 14:30;
  • Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;
  • Глибочицька — з 08:00 до 15:30;
  • Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.
 

Детальний перелік обмеження руху оприлюднили в Нацполіції.

Українська правда
Теми: Київспортдороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Усі новини...
Київ
Перевізники у Києві страйкують через нові правила перевірки пасажирів на ковід - Укрпас
Силовики нагрянули з обшуками у "Муніципальну охорону" Києва
Поставив знак якості на 16 тонн бракованої печінки для військових - підозра державному ветлікарю
Останні новини
05:45
Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку
04:46
фотоВ Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
Усі новини...