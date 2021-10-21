Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выходных в Киеве пройдет марафон: значительную часть улиц перекроют

Четверг, 21 октября 2021, 21:06
На выходных в Киеве пройдет марафон: значительную часть улиц перекроют

В центре Киева перекроют ряд улиц через Wizz Air Kyiv City Marathon, который пройдет 23 и 24 октября.

Источник: сообщение Национальной полиции

Подробности: Участники Wizz Air Kyiv City Marathon соревнуются в течение двух дней и могут пробежать дистанцию ​​от 4,2 до 42 километров.

С 5:00 23 октября до 22:00 24 октября ограничат движение Владимирским проездом и улицей Владимирской от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской.

24 октября движение будут ограничивать движение в различных центральных улицах столицы по очереди. Ограничения продлятся не менее 4 часов. В частности, ограничивать движение будут на следующих улицах:

  • Большая Житомирская, от улицы Владимирской до Михайловской площади - с 05:00 до 22:00;
  • Большая Житомирская, от Львовской площади до улицы Владимирской - с 08:00 до 16:00;
  • Владимирская, от улицы Софиевской до бульвара Шевченко - с 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченко, от улицы Крещатик до улицы Владимирской - с 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченко, от улицы Владимирской до площади Победы - с 08:00 до 10:30;
  • Богдана Хмельницкого, от улицы Крещатик до улицы Николая Лысенко - с 08:00 до 12:00
  • площадь Победы - с 08:00 до 10:30;
  • Саксаганского, от площади Победы до улицы Льва Толстого - с 08:00 до 11:00;
  • Льва Толстого, от улицы Саксаганского до улицы Жилянской - с 08:00 до 11:00;
  • Жилянская - с 08:00 до 11:00;
  • Большая Васильковская, от улицы Физкультуры (ст. м. Олимпийская) до Бессарабской площади - с 08:00 до 11:00;
  • Крещатик - с 08:00 до 12:00;
  • Европейская площадь - с 08:00 до 12:00;
  • моста Патона, в направлении бульвара Дружбы Народов - с 08:30 до 13:00;
  • Набережно-Крещатицкая, от улицы Нижний Вал до Почтовой площади - с 8:45 до 15:30;
  • ограничения движения на Северном мосту, в направлении проспекта Степана Бандеры - с 09:30 до 14:30;
  • Нижний Вал - с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкая - с 08:00 до 15:30;
  • Сечевых Стрельцов - с 08:00 до 16:00.
 

Подробный перечень ограничения движения обнародовали в Нацполиции.

Украинская правда
Темы: Киевспортдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: