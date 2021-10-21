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На выходных в Киеве пройдет марафон: значительную часть улиц перекроют

Четверг, 21 октября 2021, 21:06

В центре Киева перекроют ряд улиц через Wizz Air Kyiv City Marathon, который пройдет 23 и 24 октября.

Источник: сообщение Национальной полиции

Подробности: Участники Wizz Air Kyiv City Marathon соревнуются в течение двух дней и могут пробежать дистанцию ​​от 4,2 до 42 километров.

С 5:00 23 октября до 22:00 24 октября ограничат движение Владимирским проездом и улицей Владимирской от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской.

24 октября движение будут ограничивать движение в различных центральных улицах столицы по очереди. Ограничения продлятся не менее 4 часов. В частности, ограничивать движение будут на следующих улицах:

  • Большая Житомирская, от улицы Владимирской до Михайловской площади - с 05:00 до 22:00;
  • Большая Житомирская, от Львовской площади до улицы Владимирской - с 08:00 до 16:00;
  • Владимирская, от улицы Софиевской до бульвара Шевченко - с 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченко, от улицы Крещатик до улицы Владимирской - с 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченко, от улицы Владимирской до площади Победы - с 08:00 до 10:30;
  • Богдана Хмельницкого, от улицы Крещатик до улицы Николая Лысенко - с 08:00 до 12:00
  • площадь Победы - с 08:00 до 10:30;
  • Саксаганского, от площади Победы до улицы Льва Толстого - с 08:00 до 11:00;
  • Льва Толстого, от улицы Саксаганского до улицы Жилянской - с 08:00 до 11:00;
  • Жилянская - с 08:00 до 11:00;
  • Большая Васильковская, от улицы Физкультуры (ст. м. Олимпийская) до Бессарабской площади - с 08:00 до 11:00;
  • Крещатик - с 08:00 до 12:00;
  • Европейская площадь - с 08:00 до 12:00;
  • моста Патона, в направлении бульвара Дружбы Народов - с 08:30 до 13:00;
  • Набережно-Крещатицкая, от улицы Нижний Вал до Почтовой площади - с 8:45 до 15:30;
  • ограничения движения на Северном мосту, в направлении проспекта Степана Бандеры - с 09:30 до 14:30;
  • Нижний Вал - с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкая - с 08:00 до 15:30;
  • Сечевых Стрельцов - с 08:00 до 16:00.
 

Подробный перечень ограничения движения обнародовали в Нацполиции.

Украинская правда
Темы: Киевспортдороги
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