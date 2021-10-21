Міністри оборони НАТО затвердили новий план оборони Альянсу

Міністри оборони країн НАТО на засіданні у четвер затвердили глобальний план оборони Альянсу.

Про це після зустрічі міністрів оборони країн НАТО оголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні міністри затвердили новий план для оборони нашого союзу під час конфліктів і криз, щоб у нас в потрібний час і в потрібному місці були потрібні сили", - сказав Столтенберг, додавши, що план допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз.

Він додав, що міністри також погодили цільові показники сил і засобів, що є частиною процесу оборонного планування.

За його словами, міністри обговорили також реакцію НАТО на нові ракетні ситсеми Росії.

"Ми не будемо повторювати дестабілізаційну поведінку Росії і ми також не маємо наміру розміщувати нові ракетні системи в Європі. Ми імплементуємо геополітично і військово збалансовані заходи, щоб дати відповідь на ці загрози", - сказав генсек НАТО.