Министры обороны НАТО утвердили новый план обороны Альянса

Министры обороны стран НАТО на заседании в четверг утвердили глобальный план обороны Альянса.

Об этом после встречи министров обороны стран НАТО объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министры утвердили новый план для обороны нашего союза во время конфликтов и кризисов, чтобы у нас в нужное время и в нужном месте были нужные силы", - сказал Столтенберг, добавив, что план поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз.

Он добавил, что министры также согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования.

По его словам, министры обсудили также реакцию НАТО на новые ракетные ситсемы России.

"Мы не будем повторять дестабилизационную поведение России и мы также не намерены размещать новые ракетные системы в Европе. Мы имплементируем геополитически и военно сбалансированы меры, чтобы дать ответ на эти угрозы", - сказал генсек НАТО.