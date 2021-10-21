Депутати "обмінюються" родичами, беручи помічниками на зарплату з бюджету – "Схеми"

Майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, що працюють помічниками в інших парламентарів.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Журналісти повідомляють, що найбільше – понад 754 тисячі гривень – заробила Вікторія Улиганець, дружина "слуги" Олександра Мережка.

Від січня 2020 року вона працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції – "слуги" Ігоря Марчука. У середньому її заробітна плата – 41 800 гривень на місяць, але у липні та серпні цього року завдяки преміям по 50 тисяч гривень, які призначив їй Ігор Марчук, жінка отримала вдвічі більше – майже по 92 тисячі.

Понад 672 тисячі гривень за півтора року роботи помічницею депутата заробила й дружина "слуги" Олексія Кузнєцова Аліна. Від березня 2020-го вона працює за трудовим договором у його колеги по фракції – "слуги народу" та екскварталівця Олександра Кабанова.

У перший рік роботи на цій посаді зарплата Кузнєцової складала у середньому близько 21,5 тисячі гривень на місяць, однак від грудня 2020 року Олександр Кабанов підвищив цю суму, попросивши для Кузнєцової вже 47,5 тисяч гривень на місяць.

У грудні 2020 року депутат попросив видати дружині колеги одноразову премію у сумі 52,5 тисячі гривень, тож тоді вона отримала понад 100 тисяч гривень заробітку.

Ще один родич депутата, який на посаді помічника заробив уже понад 630 тисяч гривень, – син "слуги народу" Андрія Задорожного Іван.

Спочатку Задорожний хотів оформити його помічником до себе та попросив встановити для свого сина зарплату у 24 тисячі гривень. Однак уже за два тижні відкликав його, і того ж дня Іван почав працювати помічником у колеги свого батька – "слуги" Андрія Костіна.

За два роки на цій посаді він у середньому отримував трохи понад 26 тисяч гривень на місяць, але у грудні 2020-го отримав премію в 26 тисяч.

При цьому донька Костіна Анастасія стала помічницею у Андрія Задорожного і за два роки роботи на цій посаді теж заробила майже 600 тисяч гривень.