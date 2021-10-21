Депутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета – "Схемы"

Почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками в других парламентариев.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты сообщают, что больше всего - более 754 тысяч гривен - заработала Виктория Улиганець, жена "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко.

С января 2020 году она работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции - "слуги" Игоря Марчука. В среднем ее заработная плата - 41800 гривен в месяц, но в июле и августе этого года благодаря премиям по 50 тысяч гривен, которые назначил ей Игорь Марчук, женщина получила вдвое больше - почти по 92 тысячи.

Более 672 000 гривен за полтора года работы помощницей депутата заработала и жена "слуги" Алексея Кузнецова Алина. С марта 2020 года она работает по трудовому договору у его коллеги по фракции - "слуги народа" и экс-кварталивца Александра Кабанова.

В первый год работы на этой должности зарплата Кузнецовой составляла в среднем около 21,5 тысячи гривен в месяц, однако от декабря 2020 Александр Кабанов повысил эту сумму, попросив для Кузнецовой уже 47 500 гривен в месяц.

В декабре 2020 года депутат попросил выдать жене коллеги одноразовую премию в сумме 52,5 тысячи гривен, поэтому тогда она получила более 100 000 гривен заработка.

Еще один родственник депутата, в должности помощника заработал уже более 630 тысяч гривен - сын "слуги народа" Андрея Задорожного Иван.

Сначала Задорожный хотел оформить его помощником к себе и попросил установить для своего сына зарплату в 24 тысячи гривен. Однако уже через две недели отозвал его, и в тот же день Иван начал работать помощником у коллеги своего отца - "слуги" Андрея Костина.

За два года на этом посту он в среднем получал чуть больше 26 тысяч гривен в месяц, но в декабре 2020-го получил премию в 26 000.

При этом дочь Костина Анастасия стала помощницей у Андрея Задорожного и за два года работы на этом посту тоже заработала почти 600 тысяч гривен.