Путін готовий пустити газ по "Північному потоку-2" наступного дня після дозволу Німеччини

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова почати поставки газу по "Північному потоку-2" на наступний день після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні міжнародного клубу "Валдай" в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "Интерфакс".

Путін сказав, що поставки по першій нитці "Північного потоку-2", яка вже заповнена газом, можуть початися наступного дня після отримання дозволу регулятора Німеччини.

Він ствердно відповів на питання, чи може Росія поставити додаткові обсяги газу на ринок Європи.

"Перша труба "Північного потоку - 2" заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м.", - сказав путін.

Він додав, що в середині грудня завершиться заповнення газом другої нитки "Північного потоку-2".

"У загальному обсязі це 55 млрд куб. м. Якщо мати на увазі, що дефіцит на європейському ринку, за нашими підрахунками, складе 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - це пристойно. Як тільки буде заповнена друга труба, і як тільки буде отримано дозвіл німецького регулятора, на наступний день ми почнемо постачання", - цитує путіна агентство ТАСС.

Близькі до "Газпрому" і Кремля джерела агентства Bloomberg стверджують, що в обмін на збільшення поставок газу до Європи Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання "Північного потоку-2".

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

У четвер польська нафтогазова компанія PGNiG представила свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора "Північного потоку-2", у якій підкреслила загрози для безпеки поставок газу до Європейського Союзу, пов'язані з запуском цього газопроводу.