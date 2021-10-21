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Путин готов пустить газ по "Северному потоку-2" на следующий день после разрешения Германии

Четверг, 21 октября 2021, 22:57

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Об этом он сказал, выступая на заседании международного клуба "Валдай" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "Интерфакс".

Путин сказал, что поставки по первой нитке "Северного потока-2", которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора Германии.

Он утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы.

"Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м.", - сказал Путин.

Он добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока-2".

"В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - это прилично. Как только будет заполнена вторая труба, и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Близкие к "Газпрому" и Кремлю источники агентства Bloomberg утверждают, что в обмен на увеличение поставок газа в Европу Россия хочет получить разрешение Германии и Европейского Союза на начало использования "Северного потока-2".

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

В четверг польская нефтегазовая компания PGNiG представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский Союз, связанные с запуском этого газопровода.

Темы: ПутинСеверный поток-2Германия
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