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У Латвії відключили російськомовний канал – розповідав про ефективність оселедця проти COVID

Четвер, 21 жовтня 2021, 23:33
на фото найвідоміша російська пропагандистка маргарита симон'ян

Національна рада з електронним ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення найпопулярнішого російськомовного "Першого балтійського каналу" (Pirmais Baltijas kanāls), який ретранслює Перший канал в країні.

Джерело: сайт Нацради Латвії, "Новая газета"

Дослівно: "Рішення ухвалили тому, що протягом року в роботі телеканалу ПБК Латвія були виявлені три серйозних порушення Закону про електронні ЗМІ".

Деталі: У першому випадку телеканал отримав штраф за трансляцію програм, створених іншими ЗМІ. Повторно ПБК оштрафували за недотримання правила, за яким він повинен надавати 51% ефірного часу європейської продукції.

Третє порушення - поширення відомостей, що несуть загрозу суспільному здоров'ю. В одній з програм, показаних "Першим балтійським каналом", було сказано, що COVID-19 не дуже заразний, а запобігти захворюванню можна, вживаючи в їжу оселедця.

Мовлення має бути припинено 26 жовтня, у каналу є право оскаржити це рішення в суді.

Довідка: ПБК найпопулярніший російськомовний канал в Латвії.

Теми: ЛатвіяРосіяпропагандакоронавірус


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