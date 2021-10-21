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В Латвии отключили русскоязычный канал – рассказывал об эффективности селедки против COVID

Четверг, 21 октября 2021, 23:33
В Латвии отключили русскоязычный канал – рассказывал об эффективности селедки против COVID
на фото самая известная российская пропагандистка маргарита симоньян

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание самого популярного русскоязычного "Первого балтийского канала" (Pirmais Baltijas kanāls), который ретранслирует Первый канал в стране.

Источник: сайт Нацсовета Латвии, "Новая газета"

Дословно: "Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ".

Детали: В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение — распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ, показанных "Первым балтийским каналом", было сказано, что COVID-19 не очень заразен, а предотвратить заболевание можно, употребляя в пищу селедку.

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.

Справка: ПБК самый популярный русскоязычный канал в стране.

Темы: ЛатвияРосcияпропагандакоронавирус
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