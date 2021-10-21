В Латвии отключили русскоязычный канал – рассказывал об эффективности селедки против COVID

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание самого популярного русскоязычного "Первого балтийского канала" (Pirmais Baltijas kanāls), который ретранслирует Первый канал в стране.

Источник: сайт Нацсовета Латвии, "Новая газета"

Дословно: "Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ".

Детали: В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение — распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ, показанных "Первым балтийским каналом", было сказано, что COVID-19 не очень заразен, а предотвратить заболевание можно, употребляя в пищу селедку.

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.

Справка: ПБК самый популярный русскоязычный канал в стране.