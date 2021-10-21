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Ліга Конференцій: "Зоря" отримує першу перемогу

Четвер, 21 жовтня 2021, 23:57
на фото Артем Громов, twitter.com/FCZoryaOfficial

Луганська "Зоря" у третьому турі Ліги Конференцій з рахунком 1:0 на виїзді переграла болгарський ЦСКА.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Поєдинок відбувся у четвер 21 жовтня у Софії.

Болгари вже на перших хвилинах мали кілька моментів, щоб повести в рахунку. Після одного з ударів добре зіграв Дмитро Мацапура. Ще в одному з моментів удар гравця ЦСКА прийшовся повз ворота.

На 16-й хвилині ще один сейв від воротаря "Зорі" після блискавичного удару Хорді Кайседо. Під завершення першого тайму удар головою Венчі Йомова прийшовся вище воріт. У "Зорі" в першому таймі можна відзначити лише одну атаку, але й та завершилася ударом повз ворота.

У заключні 45-ть хвилин "Зоря" заграла в зовсім інший футбол. На 48-й хвилині удар Дениса Фаворова повз ворота. На 62-й хвилині удар зі стандарту від Шахаба відбиває голкіпер ЦСКА. За дві хвилини луганська "Зоря" виходить вперед. Аллахьяр класно пробив з кута штрафного майданчика у верхній кут воріт ЦСКА - 1:0.

ЦСКА в останні хвилини мав більше шансів вирвати нічию в цій грі, але знову надійно грав Мацапура.

Після трьох турів "Зоря" із трьома очками займає третю позицію у своїй групі. В іншому матчі дня норвезький "Буде Глімт" з рахунком 6:1 сенсаційно розгромив італійську "Рому". Норвежці з сімома пунктами ідуть на першому місці, у "Роми" шість очок та друга позиція. ЦСКА з 1 балом займає четверту позицію.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболЛуганськспорт


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