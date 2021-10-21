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Лига конференций: "Заря" получает первую победу

Четверг, 21 октября 2021, 23:57
Лига конференций: Заря получает первую победу
на фото Артем Громов, twitter.com/FCZoryaOfficial

Луганская "Заря" в третьем туре Лиги конференций со счетом 1: 0 на выезде переиграла болгарский ЦСКА.

Источник: трансляция матча

Детали Поединок состоялся в четверг 21 октября в Софии.

Болгары уже на первых минутах имели несколько моментов, чтобы повести в счете. После одного из ударов хорошо сыграл Дмитрий Мацапура. Еще в одном из моментов удар игрока ЦСКА пришелся мимо ворот.

На 16-й минуте еще один сейв от вратаря "Зари" после молниеносного удара Хорди Кайседо. Под конец первого тайма удар головой Венчи Йомова пришелся выше ворот. В "Заре" в первом тайме можно отметить лишь одну атаку, но и та завершилась ударом мимо ворот.

В заключительные 45-ть минут "Заря" заиграла в совсем другой футбол. На 48-й минуте удар Дениса Фаворова мимо ворот. На 62-й минуте удар со стандарта от Шахаба отражает голкипер ЦСКА. За две минуты луганская "Заря" выходит вперед. Аллахьяр классно пробил с угла штрафной в верхний угол ворот ЦСКА - 1: 0.

ЦСКА в последние минуты имел больше шансов вырвать ничью в этой игре, но опять надежно играл Мацапура.

После трех туров "Заря" с тремя очками занимает третье место в своей группе. В другом матче дня норвежский "Будё-Глимт" со счетом 6: 1 сенсационно разгромил итальянскую "Рому". Норвежцы с семью пунктами идут на первом месте, у "Ромы" шесть очков и вторая позиция. ЦСКА с 1 баллом занимает четвертую позицию.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболЛуганскспорт
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