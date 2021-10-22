95-річна королева Великобританії Єлизавета II провела ніч в лікарні.

Джерело: Reuters з посиланням на Букінгемський палац та джерела

Деталі: У палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити і що її хвороба не пов'язана з COVID-19.

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку в четвер і була, як повідомляється, "в доброму гуморі".

Дослівно: "Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні (четвер) повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в доброму гуморі".

Деталі: Джерело Reuters повідомило, що королева залишилася в лікарні з практичної точки зору і що її медична бригада виявила обережність. За словами джерела, у четвер Єлизавета II "виконувала деякі легкі обов'язки".

У середу Єлизавета II скасувала офіційну поїздку до Північної Ірландії. Напередодні вона провела прийом для лідерів бізнесу - мільярдерів, таких як Білл Гейтс. Reuters пише, що "королева тоді здавалася здоровою і щасливо посміхалася, зустрічаючи гостей".

Зазначається, що останній раз Єлизавета ІІ провела ніч в лікарні в 2013 році, коли вона страждала від симптомів гастроентериту. У 2018 році їй зробили успішну операцію з лікування катаракти ока, а в 2003 році – операцію на коліні.