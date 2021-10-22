Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єлизавета II провела ніч в лікарні

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 01:37
Єлизавета II провела ніч в лікарні

95-річна королева Великобританії Єлизавета II провела ніч в лікарні.

Джерело: Reuters з посиланням на Букінгемський палац та джерела

Деталі: У палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити  і що її хвороба не пов'язана з COVID-19.

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку в четвер і була, як повідомляється, "в доброму гуморі".

Дослівно: "Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні (четвер) повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в доброму гуморі".

Деталі: Джерело Reuters повідомило, що королева залишилася в лікарні з практичної точки зору і що її медична бригада виявила обережність. За словами джерела, у четвер Єлизавета II "виконувала деякі легкі обов'язки".

У середу Єлизавета II скасувала офіційну поїздку до Північної Ірландії. Напередодні вона провела прийом для лідерів бізнесу - мільярдерів, таких як Білл Гейтс. Reuters пише, що "королева тоді здавалася здоровою і щасливо посміхалася, зустрічаючи гостей".

Зазначається, що останній раз Єлизавета ІІ провела ніч в лікарні в 2013 році, коли вона страждала від симптомів гастроентериту. У 2018 році їй зробили успішну операцію з лікування катаракти ока, а в 2003 році – операцію на коліні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: