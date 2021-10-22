95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице.

Источник: Reuters со ссылкой на Букингемский дворец и источники

Детали: Во дворце заявили, что медицинский персонал велел королеве отдохнуть и ее болезнь не связана с COVID-19.

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок в четверг и была, как сообщается, "в хорошем настроении".

Дословно: "После того, как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, а сегодня (четверг) вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении".

Детали: Источник Reuters сообщил, что королева осталась в больнице с практической точки зрения и ее медицинская бригада проявила осторожность. По словам источника, в четверг Елизавета II "выполняла некоторые легкие обязанности".

В среду Елизавета II отменила официальную поездку в Северную Ирландию. Накануне она провела прием для лидеров бизнеса - миллиардеров, таких как Билл Гейтс. Reuters пишет, что "королева тогда казалась здоровой и счастливо улыбалась, встречая гостей".

Отмечается, что последний раз Елизавета II провела ночь в больнице в 2013 году, когда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году ей сделали успешную операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году - операцию на колене.