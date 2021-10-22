Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 03:40
Dan Kitwood/Getty Images

Деякі з найбільших країн-виробників вугілля, нафти, яловичини і кормів для тварин намагаються позбавити доповідь ООН про клімат результатів, які загрожують цим внутрішнім економічним інтересам.

Джерело: витік документів, помічений слідчою групою Greenpeace Unearthed, The Guardian

Деталі: Мова йде про витік десятків тисяч коментарів урядів, корпорацій, науковців та інших осіб за проєктом звіту Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК).

Зокрема, виробники викопного палива, включаючи Австралію, Саудівську Аравію і Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), лобіюють МГЕЗК, аби видалити рекомендації, що світу слід відмовитися від викопного палива.

Бразилія і Аргентина, два найбільші  в світі виробники яловичини і кормів для тварин, наполягають на тому, щоб видалити повідомлення про кліматичні переваги просування "рослинних" дієт і скорочення споживання м'яса і молочних продуктів.

Зазначається, що автори МГЕЗК можуть відхиляти і відхиляють запропоновані зміни до своїх проєктів, якщо коментарі не підтверджуються науковою літературою.

Ця новина з'явилася за кілька днів до того, як країни займуть свої місця на конференції ООН COP26 в Глазго.

Нагадаємо:

  • 26COP (COP – Conference of the Parties) відбудеться з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго.
  • СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами. 
  • В ООН називають три основні завдання, які необхідно виконати для успіху COP26: залишити 1,5-градусну ціль, як межу, якої дотримуватися; забезпечити виділення 100 млрд доларів на рік для кліматичних заходів у країнах, що розвиваються; збільшити фінансування на адаптацію країн до 50% державного фінансування клімату.

Теми: екологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Венедіктова – продавцям підробних ПЛР-тестів і сертифікатів: Пощади не чекайте

Усі новини...
екологія
Кривий Ріг накрила пилова буря
Рада розгляне відставку міністра екології у четвер
Сотню найбільших забрудників довкілля очолили Ахметов та Міттал – Міндовкілля
Останні новини
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
22:37
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
21:52
На Буковині посилюють карантин: у транспорт – із сертифікатом або тестом
21:15
фото, відеоУ Києві ресторан оштрафували за порушення карантину
20:38
Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці
Усі новини...