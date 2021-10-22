Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат
Деякі з найбільших країн-виробників вугілля, нафти, яловичини і кормів для тварин намагаються позбавити доповідь ООН про клімат результатів, які загрожують цим внутрішнім економічним інтересам.
Джерело: витік документів, помічений слідчою групою Greenpeace Unearthed, The Guardian
Деталі: Мова йде про витік десятків тисяч коментарів урядів, корпорацій, науковців та інших осіб за проєктом звіту Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК).
Зокрема, виробники викопного палива, включаючи Австралію, Саудівську Аравію і Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), лобіюють МГЕЗК, аби видалити рекомендації, що світу слід відмовитися від викопного палива.
Бразилія і Аргентина, два найбільші в світі виробники яловичини і кормів для тварин, наполягають на тому, щоб видалити повідомлення про кліматичні переваги просування "рослинних" дієт і скорочення споживання м'яса і молочних продуктів.
Зазначається, що автори МГЕЗК можуть відхиляти і відхиляють запропоновані зміни до своїх проєктів, якщо коментарі не підтверджуються науковою літературою.
Ця новина з'явилася за кілька днів до того, як країни займуть свої місця на конференції ООН COP26 в Глазго.
Нагадаємо:
- 26COP (COP – Conference of the Parties) відбудеться з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго.
- СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами.
- В ООН називають три основні завдання, які необхідно виконати для успіху COP26: залишити 1,5-градусну ціль, як межу, якої дотримуватися; забезпечити виділення 100 млрд доларів на рік для кліматичних заходів у країнах, що розвиваються; збільшити фінансування на адаптацію країн до 50% державного фінансування клімату.