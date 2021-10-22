Greenpeace: Багаті на нафту та вугілля країни лобіюють зміни до доповіді ООН про клімат

Деякі з найбільших країн-виробників вугілля, нафти, яловичини і кормів для тварин намагаються позбавити доповідь ООН про клімат результатів, які загрожують цим внутрішнім економічним інтересам.

Джерело: витік документів, помічений слідчою групою Greenpeace Unearthed, The Guardian

Деталі: Мова йде про витік десятків тисяч коментарів урядів, корпорацій, науковців та інших осіб за проєктом звіту Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК).

Зокрема, виробники викопного палива, включаючи Австралію, Саудівську Аравію і Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), лобіюють МГЕЗК, аби видалити рекомендації, що світу слід відмовитися від викопного палива.

Бразилія і Аргентина, два найбільші в світі виробники яловичини і кормів для тварин, наполягають на тому, щоб видалити повідомлення про кліматичні переваги просування "рослинних" дієт і скорочення споживання м'яса і молочних продуктів.

Зазначається, що автори МГЕЗК можуть відхиляти і відхиляють запропоновані зміни до своїх проєктів, якщо коментарі не підтверджуються науковою літературою.

Ця новина з'явилася за кілька днів до того, як країни займуть свої місця на конференції ООН COP26 в Глазго.

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