Greenpeace: Богатые нефтью и углем страны лоббируют изменения в доклад ООН о климате

Некоторые из крупнейших стран-производителей угля, нефти, говядины и кормов для животных пытаются лишить доклад ООН о климате результатов, которые угрожают этим внутренним экономическим интересам.

Источник: утечка документов, замеченная следственной группой Greenpeace Unearthed, The Guardian

Детали: Речь идет об утечке десятков тысяч комментариев правительств, корпораций, научных и других лиц по проекту отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В частности, производители ископаемого топлива, включая Австралию, Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лоббируют МГЭИК, чтобы удалить рекомендации, что миру следует отказаться от ископаемого топлива.

Бразилия и Аргентина, два крупнейших в мире производителя говядины и кормов для животных, настаивают на том, чтобы удалить сообщение о климатических преимуществах продвижения "растительных" диет и сокращении потребления мяса и молочных продуктов.

Отмечается, что авторы МГЭИК могут отклонять и отклоняют предложенные изменения в своих проектов, если комментарии не подтверждаются научной литературой.

Эта новость появилась за несколько дней до того, как страны займут свои места на конференции ООН COP26 в Глазго.

Напомним: