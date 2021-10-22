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Greenpeace: Богатые нефтью и углем страны лоббируют изменения в доклад ООН о климате

Пятница, 22 октября 2021, 03:40
Dan Kitwood/Getty Images

Некоторые из крупнейших стран-производителей угля, нефти, говядины и кормов для животных пытаются лишить доклад ООН о климате результатов, которые угрожают этим внутренним экономическим интересам.

Источник: утечка документов, замеченная следственной группой Greenpeace Unearthed, The Guardian

Детали: Речь идет об утечке десятков тысяч комментариев правительств, корпораций, научных и других лиц по проекту отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В частности, производители ископаемого топлива, включая Австралию, Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лоббируют МГЭИК, чтобы удалить рекомендации, что миру следует отказаться от ископаемого топлива.

Бразилия и Аргентина, два крупнейших в мире производителя говядины и кормов для животных, настаивают на том, чтобы удалить сообщение о климатических преимуществах продвижения "растительных" диет и сокращении потребления мяса и молочных продуктов.

Отмечается, что авторы МГЭИК могут отклонять и отклоняют предложенные изменения в своих проектов, если комментарии не подтверждаются научной литературой.

Эта новость появилась за несколько дней до того, как страны займут свои места на конференции ООН COP26 в Глазго.

Напомним:

  • 26COP (COP - Conference of the Parties) пройдет с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго.
  • СОР26 называют решающей для борьбы с климатическими изменениями.
  • В ООН называют три основные задачи, которые необходимо выполнить для успеха COP26: оставить 1,5-градусную цель, как границу, которой придерживаться; обеспечить выделение 100 млрд долларов в год для климатических мероприятий в развивающихся странах; увеличить финансирование на адаптацию стран до 50% государственного финансирования климата.

Темы: экология
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