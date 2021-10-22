Українець загинув через буревії в Польщі

Чотири людини загинули в Нижній Сілезії (Польща) через буревії, серед загиблих – 43-річний українець.

Джерело: TVP3, Укрінформ з посиланням на Державну пожежну службу Польщі

Деталі: Українець, водій вантажівки, загинув у Свидницький повіті: вантажівка перекинулася і впала в канаву. Водій загинув на місці.

Крім того, в Сехніце сильний вітер пошкодив будівельні ліси. Впала стіна недобудованого будинку. На місці помер 55-річний чоловік.

У Вроцлаві дерево впало на машину. Двоє людей загинули.

У Польщі сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб, зокрема п’ятьох рятувальників.