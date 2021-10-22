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Украинец погиб из-за ураганов в Польше

Пятница, 22 октября 2021, 04:45
Украинец погиб из-за ураганов в Польше

Четыре человека погибли в Нижней Силезии (Польша) из-за ураганов, среди погибших - 43-летний украинец.

Источник: TVP3, Укринформ со ссылкой на Государственную пожарную службу Польши

Детали: Украинец, водитель грузовика, погиб в Свидницком повете: грузовик перевернулся и упал в канаву. Водитель погиб на месте.

Кроме того, в Сехнице сильный ветер повредил строительные леса. Упала стена недостроенного дома. На месте скончался 55-летний мужчина.

Во Вроцлаве дерево упало на машину. Два человека погибли.

В Польше сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек, в том числе пятерых спасателей.

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Темы: стихийное бедствиеПольша
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