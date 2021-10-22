Сирія стратила 24 людини за підпали, що спричинили лісові пожежі

Сирія стратила 24 людини, засуджені за умисні підпали, що призвели до лісових пожеж в минулому році.

Джерело: BBC з посиланням на сирійське Міністерство юстиції, AP

Деталі: Зазначається, що страчені були "злочинцями, які здійснили терористичні акти, що призвели до загибелі людей та завдання шкоди державній інфраструктурі, державній та приватній власності з використанням легкозаймистих матеріалів".

Ще 11 осіб були засуджені до довічного ув'язнення.

Ще дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро неповнолітніх, були засуджені до тюремного ув'язнення. За даними Мін'юсту, термін тюремного ув'язнення для неповнолітніх становить від 10 до 12 років.

Уточнюється, що страчені були серед десятків людей, затриманих в кінці 2020 року, які зізналися, що почали планувати підпали, починаючи з серпня 2020 року.

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