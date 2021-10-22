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Сирія стратила 24 людини за підпали, що спричинили лісові пожежі

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 07:05
LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

Сирія стратила 24 людини, засуджені за умисні підпали, що призвели до  лісових пожеж в минулому році.

Джерело: BBC  з посиланням на сирійське Міністерство юстиції, AP

Деталі: Зазначається, що страчені були "злочинцями, які здійснили терористичні акти, що призвели до загибелі людей та завдання шкоди державній інфраструктурі, державній та приватній власності з використанням легкозаймистих матеріалів".

 Ще 11 осіб були засуджені до довічного ув'язнення.

Ще дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро неповнолітніх, були засуджені до тюремного ув'язнення. За даними Мін'юсту, термін тюремного ув'язнення для неповнолітніх становить від 10 до 12 років.

Уточнюється, що страчені були серед десятків людей, затриманих в кінці 2020 року, які зізналися, що почали планувати підпали, починаючи з серпня 2020 року.

Нагадаємо:

  • Лісові пожежі спалахнули в кількох країнах Близького Сходу в жовтні 2020 року на тлі незвичайної для того часу року аномальної спеки.
  • Особливо сильно постраждала Сирія. Місцева влада задокументували 187 лісових пожеж в провінціях Латакія, Тартус, Хомс і Хама, постраждали 280 міст і сіл.
  • Вогонь спустошив  13 тисяч га сільськогосподарських земель і 11 тисяч га лісу.
  • Три людини загинули в результаті пожежі.

Теми: Сиріяпожежа


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