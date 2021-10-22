Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирія стратила 24 людини за підпали, що спричинили лісові пожежі

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 07:05
Сирія стратила 24 людини за підпали, що спричинили лісові пожежі
LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

Сирія стратила 24 людини, засуджені за умисні підпали, що призвели до  лісових пожеж в минулому році.

Джерело: BBC  з посиланням на сирійське Міністерство юстиції, AP

Деталі: Зазначається, що страчені були "злочинцями, які здійснили терористичні акти, що призвели до загибелі людей та завдання шкоди державній інфраструктурі, державній та приватній власності з використанням легкозаймистих матеріалів".

 Ще 11 осіб були засуджені до довічного ув'язнення.

Ще дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро неповнолітніх, були засуджені до тюремного ув'язнення. За даними Мін'юсту, термін тюремного ув'язнення для неповнолітніх становить від 10 до 12 років.

Уточнюється, що страчені були серед десятків людей, затриманих в кінці 2020 року, які зізналися, що почали планувати підпали, починаючи з серпня 2020 року.

Нагадаємо:

  • Лісові пожежі спалахнули в кількох країнах Близького Сходу в жовтні 2020 року на тлі незвичайної для того часу року аномальної спеки.
  • Особливо сильно постраждала Сирія. Місцева влада задокументували 187 лісових пожеж в провінціях Латакія, Тартус, Хомс і Хама, постраждали 280 міст і сіл.
  • Вогонь спустошив  13 тисяч га сільськогосподарських земель і 11 тисяч га лісу.
  • Три людини загинули в результаті пожежі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сиріяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: