Сирия казнила 24 человека за поджоги, повлекшие лесные пожары

Сирия казнила 24 человека, осужденных за умышленные поджоги, которые привели к лесным пожарам в прошлом году.

Источник: BBC со ссылкой на сирийское Министерство юстиции, AP

Детали: Отмечается, что казненные были "преступниками, которые совершили террористические акты, которые привели к гибели людей и причинению вреда государственной инфраструктуре, государственной и частной собственности с использованием легковоспламеняющихся материалов".

Еще 11 человек были приговорены к пожизненному заключению.

Еще девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, были приговорены к тюремному заключению. По данным Минюста, срок тюремного заключения для несовершеннолетних составляет от 10 до 12 лет.

Уточняется, что казненные были среди десятков человек, задержанных в конце 2020 года, которые признались, что начали планировать поджоги, начиная с августа 2020 года.

Напомним: