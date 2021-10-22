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Сирия казнила 24 человека за поджоги, повлекшие лесные пожары

Пятница, 22 октября 2021, 07:05
Сирия казнила 24 человека за поджоги, повлекшие лесные пожары
LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

Сирия казнила 24 человека, осужденных за умышленные поджоги, которые привели к лесным пожарам в прошлом году.

Источник: BBC со ссылкой на сирийское Министерство юстиции, AP

Детали: Отмечается, что казненные были "преступниками, которые совершили террористические акты, которые привели к гибели людей и причинению вреда государственной инфраструктуре, государственной и частной собственности с использованием легковоспламеняющихся материалов".

Еще 11 человек были приговорены к пожизненному заключению.

Еще девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, были приговорены к тюремному заключению. По данным Минюста, срок тюремного заключения для несовершеннолетних составляет от 10 до 12 лет.

Уточняется, что казненные были среди десятков человек, задержанных в конце 2020 года, которые признались, что начали планировать поджоги, начиная с августа 2020 года.

Напомним:

  • Лесные пожары вспыхнули в нескольких странах Ближнего Востока в октябре 2020 года на фоне необычной для того времени года аномальной жары.
  • Особенно сильно пострадала Сирия. Местные власти задокументировали 187 лесных пожаров в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама, пострадали 280 городов и сел.
  • Огонь опустошил 13 тысяч га сельскохозяйственных земель и 11 тысяч га леса.
  • Три человека погибли в результате пожара.

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Темы: Сирияпожар
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