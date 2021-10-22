Сирия казнила 24 человека за поджоги, повлекшие лесные пожары
Сирия казнила 24 человека, осужденных за умышленные поджоги, которые привели к лесным пожарам в прошлом году.
Источник: BBC со ссылкой на сирийское Министерство юстиции, AP
Детали: Отмечается, что казненные были "преступниками, которые совершили террористические акты, которые привели к гибели людей и причинению вреда государственной инфраструктуре, государственной и частной собственности с использованием легковоспламеняющихся материалов".
Еще 11 человек были приговорены к пожизненному заключению.
Еще девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, были приговорены к тюремному заключению. По данным Минюста, срок тюремного заключения для несовершеннолетних составляет от 10 до 12 лет.
Уточняется, что казненные были среди десятков человек, задержанных в конце 2020 года, которые признались, что начали планировать поджоги, начиная с августа 2020 года.
Напомним:
- Лесные пожары вспыхнули в нескольких странах Ближнего Востока в октябре 2020 года на фоне необычной для того времени года аномальной жары.
- Особенно сильно пострадала Сирия. Местные власти задокументировали 187 лесных пожаров в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама, пострадали 280 городов и сел.
- Огонь опустошил 13 тысяч га сельскохозяйственных земель и 11 тысяч га леса.
- Три человека погибли в результате пожара.