Швеція продовжила паузу в вакцинації молоді Moderna
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 07:30
Швеція до 1 грудня продовжила паузу в щепленнях COVID-вакциною Moderna для людей у віці 30 років і молодше через рідкісні побічних ефектів, пов'язаних з серцем - міокардиту і перикардиту.
Джерело: Reuters з посиланням на агентство громадської охорони здоров'я країни
Деталі: Тим, хто перший раз вакцинувався Moderna, замість неї запропонують Comirnaty від Pfizer / Biontech.
Агентство також заявило, що настав час припинити широкомасштабне тестування і скасувати рекомендацію тестуватися повністю вакцинованим, навіть якщо у них є симптоми.
Передісторія:
- На початку жовтня Швеція зупинила використання Moderna для людей, що народилися в 1991 році і пізніше, після повідомлень про можливі рідкісні побічні ефекти.
- Агентство заявило, що дані вказують на поширення випадків міокардиту і перикардиту серед молодих людей, які були вакциновані.