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Швеція продовжила паузу в вакцинації молоді Moderna

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 07:30
Швеція продовжила паузу в вакцинації молоді Moderna
CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images

Швеція до 1 грудня продовжила паузу в щепленнях COVID-вакциною Moderna для людей у ​​віці 30 років і молодше через рідкісні побічних ефектів, пов'язаних з серцем - міокардиту і перикардиту.

Джерело: Reuters з посиланням на агентство громадської охорони здоров'я країни

Деталі: Тим, хто перший раз вакцинувався  Moderna, замість неї запропонують Comirnaty від Pfizer / Biontech.

Агентство також заявило, що настав час припинити широкомасштабне тестування і скасувати рекомендацію тестуватися повністю вакцинованим, навіть якщо у них є симптоми.

Передісторія:

  • На початку жовтня Швеція зупинила використання Moderna для людей, що народилися в 1991 році і пізніше, після повідомлень про можливі рідкісні побічні ефекти.
  • Агентство заявило, що дані вказують на поширення випадків міокардиту і перикардиту серед молодих людей, які були вакциновані.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяШвеція
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