Швеція продовжила паузу в вакцинації молоді Moderna

Швеція до 1 грудня продовжила паузу в щепленнях COVID-вакциною Moderna для людей у ​​віці 30 років і молодше через рідкісні побічних ефектів, пов'язаних з серцем - міокардиту і перикардиту.

Джерело: Reuters з посиланням на агентство громадської охорони здоров'я країни

Деталі: Тим, хто перший раз вакцинувався Moderna, замість неї запропонують Comirnaty від Pfizer / Biontech.

Агентство також заявило, що настав час припинити широкомасштабне тестування і скасувати рекомендацію тестуватися повністю вакцинованим, навіть якщо у них є симптоми.

Передісторія: