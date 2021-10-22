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Швеция продлила паузу в вакцинации молодежи Moderna

Пятница, 22 октября 2021, 07:30
CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images

Швеция до 1 декабря продлила паузу в прививках COVID-вакциной Moderna для людей в возрасте 30 лет и младше из-за редких  побочных эффектов, связанных с сердцем - миокардита и перикардита.

Источник: Reuters со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны

Детали: Тем, кто первый раз вакцинировался Moderna, вместо нее предложат Comirnaty от Pfizer / Biontech.

Агентство также заявило, что пора прекратить широкомасштабное тестирование и отменить рекомендацию тестироваться полностью вакцинированным, даже если у них есть симптомы.

Предыстория:

  • В начале октября Швеция остановила использование Moderna для людей, родившихся в 1991 году и позже, после сообщений о возможных редких побочных эффектах.
  • Агентство заявило, что данные указывают на распространение случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, которые были вакцинированы.

Темы: вакцинацияШвеция
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