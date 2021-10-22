Швеция продлила паузу в вакцинации молодежи Moderna

Швеция до 1 декабря продлила паузу в прививках COVID-вакциной Moderna для людей в возрасте 30 лет и младше из-за редких побочных эффектов, связанных с сердцем - миокардита и перикардита.

Источник: Reuters со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны

Детали: Тем, кто первый раз вакцинировался Moderna, вместо нее предложат Comirnaty от Pfizer / Biontech.

Агентство также заявило, что пора прекратить широкомасштабное тестирование и отменить рекомендацию тестироваться полностью вакцинированным, даже если у них есть симптомы.

Предыстория: