Швеция продлила паузу в вакцинации молодежи Moderna
Пятница, 22 октября 2021, 07:30
Швеция до 1 декабря продлила паузу в прививках COVID-вакциной Moderna для людей в возрасте 30 лет и младше из-за редких побочных эффектов, связанных с сердцем - миокардита и перикардита.
Источник: Reuters со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны
Детали: Тем, кто первый раз вакцинировался Moderna, вместо нее предложат Comirnaty от Pfizer / Biontech.
Агентство также заявило, что пора прекратить широкомасштабное тестирование и отменить рекомендацию тестироваться полностью вакцинированным, даже если у них есть симптомы.
Предыстория:
- В начале октября Швеция остановила использование Moderna для людей, родившихся в 1991 году и позже, после сообщений о возможных редких побочных эффектах.
- Агентство заявило, что данные указывают на распространение случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, которые были вакцинированы.