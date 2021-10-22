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Лідери ЄС налаштовані зберігати можливість мандрівок на тлі чергової хвилі епідемії

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 08:48
Фото з сайту mke.ee

Лідери Євросоюзу домовились координувати свої дії для сприяння вільним мандрівкам через кордони країн в межах самого ЄС та в’їзду до Євросоюзу, що буде забезпечуватися завдяки ковід-сертифікатам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Євроради за підсумками саміту лідерів 21 жовтня.  

"З огляду на розвиток епідеміологічної ситуації, Єврорада закликає до подальшої координації для сприяння вільному пересуванню в межах і в’їзду до ЄС, та перегляду двох рекомендацій Євроради. Єврокомісію заохочують прискорити роботу щодо взаємного визнання ковід-сертифікатів з третіми країнами", - йдеться у спільній заяві.

Вони закликали також посилити боротьбу з дезінформацією щодо коронавірусу і вакцин - вбачаючи у цьому одну з причин того, чому частина жителів блоку не хочуть вакцинуватися, а в деяких країнах ситуація є дуже складною.

"Щоб і далі збільшувати показники вакцинації у всьому ЄС, потрібно посилити зусилля для протидії сумнівам щодо вакцин, у тому числі дезінформації, зокрема у соцмережах. Потрібно залишатися пильними щодо появи та поширення потенційних нових варіантів вірусу", - зазначають лідери блоку. 

Лідери висловлюють готовність і далі сприяти боротьби з пандемією у світі, в тому числі завдяки збільшенню доступності вакцини.

"Лідери закликають швидко усунути перешкоди для глобального розповсюдження вакцин і запрошують Єврокомісію і далі вести прямі перемовини з виробниками щодо цього. Це дозволить країнам-членам прискорити поставку вакцин у країни, які найбільше їх потребують. ЄС продовжить підтримувати виробництво і вакцинацію у країнах-партнерах", - йдеться у заяві.

Як вже повідомлялося, ЄС через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні найближчим часом може виключити її з "зеленого списку", але після цього вакцинація має залишитись однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн.

МЗС України опублікувало детальні роз’яснення з цього приводу.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС попри перехід України у червону зону, дивіться у відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

Теми: ЄСкарантинтуризмепідеміяCovid-2019


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