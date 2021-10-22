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Лидеры ЕС настроены сохранять возможность поездок на фоне очередной волны эпидемии

Пятница, 22 октября 2021, 08:48
Фото с сайта mke.ee

Лидеры Евросоюза договорились координировать свои действия для содействия свободным путешествиям через границы стран в пределах самого ЕС и въезда в Евросоюз, что будет обеспечиваться благодаря ковид-сертификатам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров 21 октября.

"Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах ЕС и въезду в ЕС, и пересмотру двух рекомендаций Евросовета. Еврокомиссию призывают ускорить работу по взаимному признанию ковид-сертификатов с третьими странами", - говорится в заявлении.

Они призвали также усилить борьбу с дезинформацией о коронавирусе и вакцинах - видя в этом одну из причин того, почему часть жителей блока не хотят вакцинироваться, а в некоторых странах ситуация очень сложная.

"Чтобы и дальше увеличивать показатели вакцинации во всем ЕС, нужно усилить усилия для противодействия сомнениям в отношении вакцин, в том числе дезинформации, в частности в соцсетях. Нужно оставаться бдительными относительно появления и распространения потенциальных новых вариантов вируса", - отмечают лидеры блока.

Лидеры выражают готовность и далее содействовать борьбе с пандемией в мире, в том числе благодаря увеличению доступности вакцины.

"Лидеры призывают быстро устранить препятствия для глобального распространения вакцин и приглашают Еврокомиссию и дальше вести прямые переговоры с производителями по этому поводу. Это позволит странам-членам ускорить поставку вакцин в страны, которые больше всего в них нуждаются. ЕС продолжит поддерживать производство и вакцинацию в странах-партнерах" , - говорится в заявлении.

Как уже сообщалось, ЕС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине в ближайшее время может исключить её из "зеленого списка", но после этого вакцинация должна остаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинство стран.

МИД Украины опубликовало подробные разъяснения по этому поводу.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС несмотря на переход Украины в красную зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

Темы: ЕСкарантинтуризмэпидемияCovid-2019
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