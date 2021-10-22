Президент Литви виступає за інтеграцію України до єдиного ринку ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Євросоюз повинен запропонувати Україні, Грузії та Молдові можливість повної інтеграції до єдиного ринку.

Про це він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Дуже важливо подати чіткий сигнал нашим східним сусідам, що ЄС готовий до амбітної стратегічної політики щодо країн "Східного партнерства". Особливо "Асоційованому тріо" (Україні, Молдові і Грузії, – ред.) ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що ми готові до повної інтеграції цих країн до внутрішнього єдиного ринку ЄС", – сказав Науседа.

Він додав, що для інших країн "Східного партнерства" слід говорити про "вибіркову" секторальну інтеграцію з ЄС.

"Ми маємо використати нагоду саміту "Східного партнерства" у грудні, щоб мотивувати ці країни продовжити рух шляхом реформ та мотивувати населення цих країн дивитися на ЄС як на регіон, який раніше чи пізніше готовий прийняти їх до ЄС", – сказав президент Литви.

Саміт "Східного партнерства" заплановано на 15 грудня в Брюсселі.

Нагадаємо, Литва разом із Польщею виступають за посилення санкції Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка за штучне створення міграційного тиску на кордонах.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.