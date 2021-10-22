Президент Литвы выступает за интеграцию Украины в единый рынок ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз должен предложить Украине, Грузии и Молдове возможность полной интеграции в единый рынок.

Об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Очень важно подать четкий сигнал нашим восточным соседям, что ЕС готов к амбициозной стратегической политике в отношении стран "Восточного партнерств ". Особенно "Ассоциированному трио" (Украина, Молдова и Грузия, – ред.) мы должны послать очень четкий сигнал, что мы готовы к полной интеграции этих стран к внутреннему единому рынку ЕС", – сказал Науседа.

Он добавил, что для других стран "Восточного партнерства" следует говорить о "выборочной" секторальной интеграции с ЕС.

"Мы должны использовать возможность саммита "Восточного партнерства" в декабре, чтобы мотивировать эти страны продолжить движение по пути реформ и мотивировать население этих стран смотреть на ЕС как на регион, который рано или поздно готов принять их в ЕС", – сказал президент Литвы.

Саммит "Восточного партнерства" запланирован на 15 декабря в Брюсселе.

Напомним Литва вместе с Польшей выступают за усиление санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко за искусственное создание миграционного давления на границах.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.