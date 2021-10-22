Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У двір будинку заступника голови ОПУ Жовкви кинули "коктейль Молотова"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 10:04
У двір будинку заступника голови ОПУ Жовкви кинули коктейль Молотова
Ігор Жовква. Фото ОПУ

Вранці 22 жовтня 25-річний чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, зловмисника затримали.

Джерело: поліція Києва, СБУ, джерела "Української правди" 

Дослівно: "Близько 4 години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції".

Деталі: За даними джерел "Української правди", мова йде про будинок заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зловмисником, який кинув "коктейль Молотова", виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

 
Фото СБУ

За його словами, повідомлення про замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про роботу.

Затриманий розповів, що адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. За вчинення злочину йому обіцяли 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі. 

 
фото СБУ

За даним фактом відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) ККУ.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Для довідки: Ігор Жовква 22 жовтня святкує день народження, йому виповнилося 42 роки.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївполіціяОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: