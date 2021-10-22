Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У двір будинку заступника голови ОПУ Жовкви кинули "коктейль Молотова"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 10:04
Ігор Жовква. Фото ОПУ

Вранці 22 жовтня 25-річний чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, зловмисника затримали.

Джерело: поліція Києва, СБУ, джерела "Української правди" 

Дослівно: "Близько 4 години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції".

Деталі: За даними джерел "Української правди", мова йде про будинок заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зловмисником, який кинув "коктейль Молотова", виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

 
Фото СБУ

За його словами, повідомлення про замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про роботу.

Затриманий розповів, що адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. За вчинення злочину йому обіцяли 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі. 

 
фото СБУ

За даним фактом відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) ККУ.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Для довідки: Ігор Жовква 22 жовтня святкує день народження, йому виповнилося 42 роки.  

Українська правда
Теми: КиївполіціяОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли

Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини

Covid у Європі: Україна – у трійці лідерів за поширенням і смертністю

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Усі новини...
Київ
Covid у Києві продовжує бити антирекорди: 1323 хворих і 44 смерті за добу
Кличко: Зустріч із Зеленським була діловою, нам потрібна ефективна взаємодія
Байка про байк, або Як українці на електромотоциклі "Дніпро" встановили рекорд швидкості в американському Бонневіллі
Останні новини
08:45
У Балтійському регіоні з’явилася нова авіабаза НАТО для винищувачів й БПЛА
08:19
Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини
07:29
Бійці ООС вогнем у відповідь змусили противника припинити обстріли
06:33
Covid у Європі: Україна – у трійці лідерів за поширенням і смертністю
05:45
Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку
04:46
фотоВ Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
Усі новини...