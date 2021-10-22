У двір будинку заступника голови ОПУ Жовкви кинули "коктейль Молотова"

Вранці 22 жовтня 25-річний чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, зловмисника затримали.

Джерело: поліція Києва, СБУ, джерела "Української правди"

Дослівно: "Близько 4 години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції".

Деталі: За даними джерел "Української правди", мова йде про будинок заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зловмисником, який кинув "коктейль Молотова", виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

Фото СБУ

За його словами, повідомлення про замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про роботу.

Затриманий розповів, що адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. За вчинення злочину йому обіцяли 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі.

фото СБУ

За даним фактом відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) ККУ.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Для довідки: Ігор Жовква 22 жовтня святкує день народження, йому виповнилося 42 роки.