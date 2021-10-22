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Во двор дома заместителя главы ОПУ Жовквы бросили "коктейль Молотова"

Пятница, 22 октября 2021, 10:04
Во двор дома заместителя главы ОПУ Жовквы бросили коктейль Молотова
Игорь Жовква. Фото ОПУ

Утром 22 октября 25-летний мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор дома заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы, злоумышленника задержали.

Источник: полиция Киева, СБУ, источники "Украинской правды"

Дословно: "Около 4 утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя председателя Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции".

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет о доме заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Злоумышленником, который бросил "коктейль Молотова", оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и жительства, родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. 

 
Фото СБУ

По его словам, сообщение о заказе поджога дома неизвестного ему лица он нашел на одном из сайтов объявлений о работе.

Задержанный рассказал, что адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через Telegram. За совершение преступления ему обещали 4000 долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика задержанному не известны. 

 
фото сбу 

По данному факту открыли производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК.

Сейчас правоохранители работают над установлением лица заказчика преступления.

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

Для справки: Игорь Жовква 22 октября празднует день рождения, ему исполнилось 42 года. 

Украинская правда

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Темы: КиевполицияОфис президента
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